Junior H pospone concierto

La presentación del solista Junior H, originalmente programada para el 29 de noviembre en la Plaza de Toros México, ha sido pospuesta por instrucciones del gobierno de la Ciudad de México.

¿La razón? Coincidía con el partido de futbol entre América y Monterrey en el estadio vecino, lo que generó preocupación por dos eventos de gran magnitud en la misma zona. Music Vibe, la empresa organizadora, anunció que la nueva fecha será el próximo 15 de diciembre.

Para compensar a los fanáticos, se habilitaron localidades adicionales, ya que originalmente el concierto estaba agotado. Algunos seguidores mostraron su descontento en redes sociales porque la nueva fecha no les conviene y están pidiendo información para reembolsos. “Aunado a esto, se habilitaron 500 nuevas localidades para el público que no logró adquirir boletos previamente. Nos vemos pronto Sad Boyz & Sad Girlz”, expresó.