Justin baila al ritmo del mariachi

Justin Bieber se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México tras ser captado cantando y bailando a ritmo de mariachi en Los Ángeles, California. La estrella pop asistió como invitado especial a un partido de fútbol, donde fue recibido con mariachis. Cuando llegó al lugar, pasó de largo junto a sus acompañantes, pero se regresó cuando escuchó la música y sacó a relucir sus mejores pasos de baile.

Eso no fue todo, también se acercó al vocalista del mariachi para cantar uno de los temas de mariachi más emblemáticos de México conocido como “Hermoso cariño” del compositor Fernando Z. Maldonado.

La interacción de Justin Bieber con el mariachi se viralizó en redes sociales y sus fans mexicanos no tardaron en reaccionar. Mientras algunos aplaudieron la sencillez del cantante, otros lanzaron comentarios burlescos sobre sus pasos de baile.

Esta no es la primera vez que el intérprete de Never say never disfruta de la música de mariachi, pues en mayo de este 2025 sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, con una serenata en su hogar.

Hailey, quien estaba desayunando, se detuvo un momento para admirar la escena y disfrutar la música.