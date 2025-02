Justin Bieber vuelve a ser tendencia en redes sociales tras un nuevo enfrentamiento con un paparazzo. En un video que rápidamente se hizo viral, se observa al cantante molesto, reclamándole a un fotógrafo por lo que consideró un gesto irrespetuoso. Este episodio reaviva la polémica sobre la complicada relación del artista con los medios de comunicación.

El reciente incidente ocurrió cuando Justin Bieber fue abordado por un fotógrafo en un lugar público. En el video, se escucha al sujeto agradecerle, lo que provocó una inmediata reacción del famoso.

“Gracias, hermano JB”, dice la persona. “¿Por qué me agradeces? No me agradezcas, hermano. Es una falta de respeto agradecerme, no te pedí”, responde Justin. “Solo te estoy dando las gracias por todo”, continúa el hombre. “Pero te estoy diciendo que no quiero que estés aquí. ¿Quieres agradecerme? Eso es una falta de respeto. Solo toma una foto y déjame hacer mis cosas”, exclama el cantante.

El video ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan al famoso y justifican su molestia ante la constante persecución de los medios, otros critican su actitud, argumentando que los paparazzi forman parte de la vida de una celebridad de su nivel.