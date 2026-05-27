K-pop conquista los American Music Awards

El k-pop arrasó durante la 52ª entrega de los American Music Awards. La gala, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo llena de sorpresas, como la aparición de BTS.

Los músicos surcoreanos se llevaron a casa tres galardones, entre ellos el de Artista de año, una de las categorías más importantes y en la que competían con grandes figuras como Bad Bunny, Lady Gaga, Harry Styles y la mismísima Taylor Swift. Otra agrupación que conquistó la ceremonia fue la recién creada Huntr/x, quien le arrebató el premio a mejor canción del año a la prometida de Travis Kelce.

Sin embargo, el momento que se llevó la noche fue la aparición de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook en el escenario y, aunque no cantaron, sí desataron la euforia entre los asistentes.

En el género latino Bad Bunny, Karol G y Shakira se consolidaron como las figuras más importantes.

BTS gana y celebra el amor

Cinco años después de su última asistencia a la ceremonia, el grupo surcoreano regresó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para llevarse nuevamente el premio a artista del año, el reconocimiento más importante de la noche, donde además conquistó Canción del Verano con “Swim”, tema principal de su álbum Arirang.

Esta victoria marcó su primer gran triunfo como grupo tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Frente a una arena repleta y después de terminar el segundo de sus cuatro conciertos agotados en el Allegiant Stadium, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook subieron juntos al escenario para recibir el galardón más importante de la ceremonia, compitiendo contra Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift y Lady Gaga. “Antes que nada, un saludo enorme a Army. Muchísimas gracias por todo el cariño que le han dado a ‘Swim’. Cuando la hicimos, teníamos mucha presión y estábamos tratando de descubrir qué tipo de música nos representaba mejor en ese momento. Lo único que creíamos entonces era que teníamos que seguir desafiándonos y seguir adelante”, mencionó RM.

Acto seguido, V complementó frente al micrófono con una breve frase que encapsuló la temática del sencillo: “Simplemente hay que seguir nadando”. Al subir al estrado para recoger la estatuilla de Artista del Año, los músicos expresaron la gratitud y rememoraron el camino recorrido desde sus primeras apariciones en la escena estadounidense, haciendo alusión directa al peso de los votos del público en esta premiación.

“Lo logramos una vez más. Gracias. Es un honor tener este preciado galardón una vez más después de que todos terminaron su servicio militar. Como dijo el legendario Busta Rhymes, es un premio votado por los fanáticos, así que nuestro mayor agradecimiento y gratitud, como siempre, va para los Army de todo el mundo. Nos han apoyado durante los últimos 13 años. Muchas gracias. Hemos estado abrumados por la reacción a esto. Gracias por abrazar ‘Arirang’ y cada canción de este álbum. Son muy grandes”, dijo RM.

Una noche latina

La colombiana Karol G obtuvo el premio a la Artista Internacional de Excelencia, un reconocimiento que no se entregaba desde el año 2009 cuando le fue otorgado a Whitney Houston, además de conseguir el galardón a mejor álbum latino por Tropicoqueta. “Esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: un propósito”, declaró durante su discurso.

Por su parte, Shakira hizo historia al convertirse en la primera artista latina en ganar el premio a la gira del año (tour of the year), imponiéndose a grandes producciones como Beyoncé, Lady Gaga, Oasis, Kendrick Lamar y SZA.

Por otro lado, “Golden”, tema principal de la película animada KPop Demon Hunters, ganó como canción del año. La pieza interpretada por el grupo ficticio Huntr/x, formado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, superó canciones de artistas como Taylor Swift, Morgan Wallen y Ella Langley.