Kalimba explota tras entrevista

Han pasado seis meses desde que el cantante Kalimba, exintegrante de OV7, fue vinculado a proceso por las acusaciones de presunto abuso sexual que la actriz, Melissa Galindo, hizo en su contra. Ese mismo lapso fue el que otorgó el juez para que se ampliaran las investigaciones en el caso, pero, hasta el momento, no se sabe nada al respecto.

Ante las dudas que se ha generado, Kalimba fue cuestionado por los medios de comunicación, en un encuentro que terminó con el cantante huyendo de la prensa y visiblemente molesto.

De acuerdo con un video publicado en la cuenta de YouTube de Berenice Ortiz, el encontronazo ocurrió este pasado jueves, cuando el intérprete de “Tocando fondo” fue interceptado por algunos reporteros; y aunque al principio se mostró amable y con ánimos de platicar con ellos, al escuchar el nombre de Melissa Galindo todo cambió de rumbo.

El famoso accedió a contestar escuetamente sobre sus presentaciones, cómo se encontraba de ánimos y hasta lo bien que le ha ido en los últimos meses; sin embargo, cuando le preguntaron sobre el rumbo de la denuncia en su contra se limitó a responder que todo estaba: “en el mismo lugar que se quedaron la última vez”.

Pero la situación no terminó ahí. Ante la insistencia de la prensa, la actitud de Kalimba se puso mucho más a la defensiva y expresó su descontento de que le hicieran las mimas preguntas que ya había respondido hace seis meses: “Estamos hablando de un tema que ya di. Esta entrevista ya la di, ya me vieron, ya fui incluso a los tribunales, me están preguntando lo mismo otra vez”, dijo. Posteriormente pidió a los medios que cambiaran el tema, y al no obtener respuesta decidió dar por terminado el encuentro. “¿Tienen algo nuevo que la última vez que nos vimos? Sí quiero hablar, pero me están haciendo las mismas preguntas que hace seis meses”.

El comportamiento del cantante ha generado reacciones divididas entre el público. Mientras algunos defienden su derecho a guardar silencio y proteger su privacidad, otros consideran que su actitud evasiva podría afectar su imagen pública. Sin embargo, Kalimba parece decidido a mantener su postura y se ha limitado a pedir respeto hacia el proceso legal en curso.