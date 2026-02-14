Kalimba llega al Auditorio Nacional

“Dios así lo quiso”, fue la frase que marcó el primer Auditorio Nacional de Kalimba, luego de batallar con algunos problemas técnicos. Tal como si el show se tratara de una representación de lo que ha sido la carrera de este cantante, todo inició con su propia voz abriéndole paso.

Luego de subir al escenario del recinto e interpretar “Fiesta”, su primer canción de la noche, Kalimba comunicó a sus fans que debía detener el evento. “Me acaban de avisar que estamos teniendo un problemita con el sistema, por lo cual vamos a tener que resetear, pero no se preocupen, reseteamos eso y el show continúa, gracias por estar aquí, los amo profundamente”, explicó.

Sin embargo, esto no pareció afectarle mucho, ya que previo al anuncio, Kalimba tomó un momento para agradecer a Dios por todo lo que ha vivido en su trayectoria y lo ha conducido a este momento. “Hoy es mi primer Auditorio Nacional, si algo sé es que si hoy estoy parado aquí es porque Dios así lo quiere, le agradezco profundamente y todo lo que sucede en mi vida y por qué se los digo yo, es por él y para él”, señaló.

Invitados

En una noche que además de tenerlo a él sobre el escenario, reunió a luminarias como Andrea Legarreta, quien vio a su hija Mía Rubín abrir la noche y subir de nueva cuenta para interpretar “Eres”.

Ari Borovoy, exintegrante de OV7, se dijo tranquilo pese a los problemas técnicos que retrasaron su concierto al menos 10 minutos, mismos en los que sus fans no dejaron de aplaudir y hacer olas. “Fue Dios, fue todo y yo sentí una paz tremenda porque el amor es paz y gracias por el amor que tengo de todos ustedes es que aquí estamos”, comentó.

El debut de Kalimba sobre la tarima del coloso de Reforma fue también un momento de reflexión para el músico, recordando que varias de sus grandes canciones no hubieran existido si no hubiera podido librarse del ego. “Hace 22 años era un chamaco necio, orgulloso, que no quería hacer baladas. Me deshice del ego y descubrí que mi música cuando no es parte de la vida de los demás, cuando no cuenta una historia con la que ustedes se puedan identificar, no sirve de nada”, expresó.