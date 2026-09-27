Kalimba pierde demanda

Kalimba sufrió un revés judicial luego de que el Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la CDMX absolviera a Melissa Galindo de la demanda por daño moral que el cantante promovió en su contra.

De acuerdo con Pasquel Abogados, firma encargada de representar a Melissa Galindo, el juzgado concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para establecer responsabilidad civil, por lo que la demanda promovida por Kalimba fue desestimada.

Cabe señalar que el cantante había recurrido a la vía civil después de que Galindo hiciera públicos sus señalamientos en 2023 sobre abuso sexual contra la sinaloense. Su defensa sostenía que esas declaraciones le habían provocado afectaciones morales, psicológicas y económicas, además de consecuencias en su carrera profesional.

¿Qué dijo la autoridad?

La defensa de Melissa sostuvo durante el procedimiento que sus declaraciones fueron realizadas en ejercicio de sus derechos y que no existían elementos suficientes para responsabilizarla por un daño moral que argumentaba el famoso cantante. “La sentencia dictada en primera instancia coincide con esa posición y la absuelve de las prestaciones que le fueron reclamadas”, indicó Pasquel Abogados en un comunicado fechado el 24 de septiembre.

Aunque el resultado favorece a Melissa Galindo, la resolución no es definitiva, pues corresponde a una sentencia de primera instancia.

La propia defensa explicó que ambas partes conservan los derechos y recursos previstos por la ley, por lo que el procedimiento todavía podría continuar en otras instancias y el cantante y su equipo legal pueden apelar.

La controversia entre ambos comenzó públicamente en marzo de 2023, cuando Melissa Galindo relató en redes sociales presuntos episodios de carácter sexual que, según su versión, ocurrieron mientras mantenía una relación profesional con Kalimba, quien le produciría un disco.