Kany García lanza “La mala era yo”

La cantautora multipremiada Kany García estrenó su sencillo “La mala era yo”, en colaboración con la cantante mexicana Yuridia. Tras las exitosa aparición de “Tierra mía”, este lanzamiento marca el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y revela su primera colaboración musical.

En “La mala era yo”, García y Yuridia, abordan con sinceridad la autorreflexión y el empoderamiento personal tras el desamor. La canción, que fusiona elementos de ranchera y pop, recorre las distintas etapas de reconocer los propios errores en las relaciones, destacando versos como “Y me cansé de andar queriendo, fui yo quien no me quería”, que resume la esencia del tema.

La colaboración con Yuridia aporta profundidad emocional y un diálogo entre estas dos poderosas voces que amplifica la narrativa de la canción.