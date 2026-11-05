Kanye anuncia concierto en el estadio Banorte

Después de abarrotar la Plaza de Toros México durante dos noches consecutivas, Kanye West quiere llevar su espectáculo a otra escala.

El rapero estadounidense sorprendió al anunciar que no solo regresará al país muy pronto; sino que lo hará en uno de los escenarios más grandes: el estadio Banorte (antes estadio Azteca).

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta verificada Ye Stadium, dedicada a compartir actualizaciones sobre los conciertos de West alrededor del mundo, y más tarde confirmada en las redes sociales del recinto mexicano. “Ciudad de México, el show más increíble de la tierra regresa al estadio Banorte”, se puede leer en la publicación que ya supera los 35 mil me gusta.

Rumores

La confirmación llega luego de que en días recientes surgieran versiones sobre una posible presentación en el estadio Akron, en Guadalajara. Sin embargo, la única fecha anunciada hasta ahora corresponde a la capital del país.

Sin embargo, los fans de West todavía tendrán que esperar algunos meses, y es que, el espectáculo está programado para el próximo viernes 19 de marzo de 2027.

Hasta el momento no se han anunciado los precios de los boletos ni las fechas de preventa y venta general. Lo que sí compartieron es un link (https://yemexicocity.com/es) para que los fans puedan registrarse y tener acceso a una venta especial.

La última vez que el artista estadounidense visitó tierras aztecas fue en enero de este año, cuando ofreció dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros.

Cabe destacar que el exesposo de Kim Kardashian no atraviesa una de las mejores rachas en su carrera, y es que, diferentes países han cancelado sus presentaciones, incluso, lo han vetado por sus declaraciones antisemitas y sus vínculos con el nazismo.

El último de estos episodios ocurrió en Rusia, donde calificaron sus comportamientos como inaceptables. “Cantaba sobre Hitler y vendía artículos con esvástica y otros símbolos cifrados, vinculados al nazismo y concretamente el Tercer Reich”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en una entrevista radiofónica.