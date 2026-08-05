Kanye West enfrenta nueva demanda

Kanye West vuelve a estar en problemas legales, luego de que un productor musical lo acusara de no pagarle por el trabajo que realizó para el álbum Vultures 2.

De acuerdo con información de TMZ, el hombre acudió a los tribunales bajo el seudónimo de John Doe y aseguró que fue contratado por el rapero apenas dos días antes del lanzamiento del disco, por lo que tuvo que trabajar a marchas forzada y no recibió ni un centavo.

En su testimonio, Doe afirma que produjo más de 400 pistas vocales y creó al menos 13 modelos de voz mediante inteligencia artificial. Además, se le pidió reconstruir voces, transformar interpretaciones para que sonaran como otros artistas y hasta utilizar su propio material para cinco canciones del disco.

Según relató, a finales del 2024 el equipo de West reconoció su trabajo y hablaron de sumarlo a los créditos de los temas en las plataformas digitales; incluso, aseguró que hablaron sobre la compra de los derechos de sus grabaciones originales, pero esto nunca ocurrió.

Doe también señala que reclamó en varias ocasiones la compensación correspondiente a los representantes de West, entre ellos Milo Yiannopoulos, sin obtener respuesta. Asimismo, exige el pago de al menos 110 mil dólares por los siete temas en los que colaboró: 80 mil dólares por Vultures 2 y 30 mil dólares por Bully, además de una compensación adicional por el trabajo inédito; así como que se reconozca sus contribuciones oficialmente.

Hasta el momento, ni el intérprete ni su equipo han reaccionado al respecto.