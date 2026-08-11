Kapo canta el lado bueno

El hecho de que la vida de Kapo haya sido difícil, no quiere decir que eso es lo que reflejarán las letras de sus canciones, afirma el cantante. El músico asegura que prefiere darle un color diferente al urbano con canciones “limpias”, alejadas de temas como las drogas, el crimen o la sexualización de cuerpos ajenos. Pero la vida ya le dijo por dónde ir.

“Aprendí después de tantos años de carrera y de que no me funcionara nada que el tiempo lógicamente de Dios es perfecto, pero el tiempo que tú intentas no es realmente el que va a llevarte a donde quieres llegar, vas a llegar a donde quieres, siempre y cuando tengas claro que no es a tu tiempo”, externó.

Tampoco es que esté peleado con lo que hacen sus compañeros de escena, aclara, pero prefiere apostar a otros temas. “No somos tan densos, vivimos una vida trajinada pero ahora la conclusión es más rosa, más sutil, nos ponemos a gozar igual, pero sin de pronto denigrar. Lo que llevo en mi discurso, en estas canciones que enaltecen, me hacen sentir feliz, que lo parchan a uno”, expresó.

En su búsqueda por definir un estilo, el colombiano ha encontrado un sonido “afro rosa”, que es la mezcla del afrobeat y las letras de respeto y amor. “Cuando llega este ritmo, lo que hace es que la gente recapitula momentos donde se ha sentido chévere, donde a pesar de que esté en una ciudad, quiere sentirse en esa frescura de playa, ese gozo”, afirma.

Si bien no es un género nuevo, Kapo asegura que le dio otro toque para que se globalizara.

Contagiar a otros

Aun cuando el común siguen las letras más explícitas, Kapo cree que la misma evolución social va empujando cada vez más a que otros sigan su ejemplo. “El arte tiene diferentes lugares, caras, sonidos, es muy particular ahora cuando salen canciones limpias, es más normal encontrarte canciones un poco más densas”, expresó.

Con canciones como “Reina (Kriminal)”, la más reciente, así como “Uwaie” y “Ohnana”, Kapo trajo su propuesta para llevarla por todo México, primero a la Arena Ciudad de México este fin de semana, para continuar por León, Querétaro, Puebla Mérida y Torreón, entre otras.