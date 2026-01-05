Karely anuncia rifa de liposucción

La influencer Karely Ruiz volvió a ser tendencia en redes sociales tras anunciar que planea rifar una liposucción entre sus seguidoras, una propuesta que rápidamente generó reacciones encontradas.

A través de una publicación, la creadora de contenido informó que el sorteo se llevará a cabo en febrero y preguntó directamente a sus seguidoras si estarían interesadas en participar.

Mientras algunas usuarias mostraron entusiasmo y curiosidad por conocer la dinámica, otros internautas cuestionaron la iniciativa y sugirieron que el dinero podría destinarse a causas sociales o de salud. No es la primera vez que Karely Ruiz hace este tipo de obsequios, pues en marzo de 2025 rifó un aumento de busto entre sus seguidoras.

Dicha rifa ocurrió poco después de que la famosa se convirtiera en madre y hablara abiertamente sobre los cambios físicos que experimentó tras el embarazo. En diversas ocasiones, Karely ha defendido su postura sobre los procedimientos estéticos, asegurando que son decisiones personales y que busca compartir beneficios con su comunidad.

La propuesta continúa generando debate y mantiene a la influencer como una de las figuras más comentadas del espectáculo digital.