Karely estalla contra Poncho De Nigris

Karely Ruiz fue cuestionada sobre su participación en el Supernova Génesis de este fin de semana y las polémicas declaraciones que hizo Poncho de Nigris sobre su participación en la gala boxística; sin embargo, la modelo respondió que ella “no es esclava”.

La creadora de contenido explicó que si bien tiene un contrato con Ring Royale, sí puede participar en otros eventos como Supernova Génesis 2026, en donde será parte de la cartelera junto con Alana Flores, Flor Vigna, Aaron Mercury y otros influencers, por lo que Karely se subirá al ring con poco tiempo de preparación.

Poncho de Nigris no se quedó callado tras las declaraciones de Karely Ruiz y en sus redes sociales emitió un comunicado donde aclaró que en el contrato que firmó la modelo existe una cláusula donde indica que no puede participar en espectáculos de este tipo en los próximos seis meses, por lo que, en teoría, ella no podría estar en Supernova Génesis 2026.

El empresario agregó que él es socio de Ring Royale, pero que accedió a que Karely peleará en Supernova Génesis 2026 para darle la oportunidad de ganar.

Sin entrenamiento previo

Sobre su nueva batalla, la influencer admitió sentir presión por el corto tiempo de preparación. “Es un reto difícil, me dieron una semana para entrenar”, declaró, aunque aseguró que cuenta con experiencia previa tras meses de entrenamiento.

La pelea enfrentará a Karely Ruiz con Kim Shantal, quien también reaccionó a la salida de Lupita Villalobos. La situación médica de esta última obligó a reorganizar el cartel a pocos días del evento.

Karely también recordó su derrota anterior ante Marcela Mistral, reconociendo el resultado sin polémica. “Perdí y punto”, dijo, descartando cualquier irregularidad en el evento. “Ahora tendré que prepararme de forma exprés y enfrentar el reto que está a la vuelta de la esquina, y vamos con todo en esta pelea”.