Karely quiere abandonar La Mansión VIP

La influencer Karely Ruiz sorprendió a sus compañeros en La Mansión VIP 2 al revelar que está considerando dejar el reality, mientras HotSpanish lanzó una advertencia sobre las consecuencias de romper los contratos. “Ya me voy el domingo, no sabías, me voy a salir, solo quiero estar una semana más”, dijo Karely durante una conversación.

Aunque sus compañeros reaccionaron con incredulidad, la regia insistió en que contempla marcharse. Sin embargo, hasta ahora sigue dentro de la competencia y no existe una renuncia confirmada.

Se quiere sumar a otros famosos

Su declaración llega después de dos abandonos en menos de una semana. Dani Flow fue el primero en retirarse, apenas horas después del estreno del 8 de noviembre, debido al malestar que le provocó el encierro. Jorge Durán ingresó como su reemplazo, pero también decidió salir 24 horas después, tras reconocer que no estaba preparado.

Ante las bajas, HotSpanish, expresó su molestia. “El que tú tomes una decisión así no nada más le faltas al respeto al proyecto, también a sus fans que están apostando por ustedes”, reclamó. Luego lanzó la advertencia: “Si se van recuerden que hay cláusulas”.