Aun con cinco meses de embarazo, Karely Ruiz sigue facturando y dando de qué hablar. La regia hizo un llamado en sus redes para que le dieran consejos para mamás primerizas y, de inmediato, le comenzaron a llover respuestas.

Entre tips y críticas, Ruiz se dio tiempo para leer, contestar o al menos darle “like” a la mayoría de los comentarios. No faltó desde quien le sugirió que tras el parto se fajara para no perder su figura, o que usara aceite de almendra para evitar las estrías, hasta que deje “la putería” o cambie de estilo de vida.

Sin entrar en controversias, a la modelo se le resbalan las críticas, así lo dejó ver en el podcast DebryanShow. En la entrevista dio aspectos de su estilo de vida y aceptó que así como gana, también gasta; considerando que en Onlyfans gana hasta tres millones de pesos al mes. “Me compré mi casa, una casa para mi familia, porque la que tenían no era tan grande. Les dije que me dejaran comprarles una más amplia. Me compré un carro que me regalé, un Maserati, pero sí gasto mucho”, comentó.