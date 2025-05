Karely Ruiz, envuelta en puro show

Mientras Karely Ruiz sorprendió al anunciar que volverá a ser parte del atractivo visual del programa Es show, también surgieron rumores de que fue ella quien denunció a la influencer regia Lupita Tiktok, por atentar contra su propia bebé.

De inicio, la famosa creadora de Onlyfans, una de las más populares, anunció su regreso a la televisión “sin querer pelea” contra las otras chicas, aunque pidió estar en “lugar preferencial” en pantalla. Y esto no porque se sienta inalcanzable, eso ya lo dejó atrás, ya que la maternidad le dio otro punto de vista de la vida. “Es que la otra vez me fueron empujando hasta dejarme hasta atrás, no es por otra cosa”, aclaró la modelo erótica.

Sin embargo, la alegría por su regreso se vio empañada por las versiones que señalan a Karely como la responsable de alertar al DIF sobre posibles descuidos hacia la hija de Lupita Tiktok, bebé que ahora lucha por su vida.

Todo porque Karely fue a conocer a la nena y se dio cuenta del sufrimiento de la bebita de dos meses, y habría dado parte a las autoridades correspondientes. Los doctores determinaron que tenía ictericia y deshidratación.

Ricardo Medellín, pareja de Lupita, contó que Ruiz les ofreció llevar a la bebé a un hospital privado, donde ella correría con todos los gastos, por solidaridad materna.