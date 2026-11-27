Karely Ruiz podrá presumir ganancias millonarias, pero a la par enfrenta una cuenta que no deja de crecer: las terapias de su hermana, quien no puede hablar ni caminar. La modelo confesó que esa fue una de las razones por las que aceptó encerrarse en La Mansión VIP 2.

En una charla con Paolita Suárez y Doña Alegría, explicó que su hermana sufrió un problema de salud cuando era recién nacida y desde entonces requiere cuidados especiales. “Estaba recién nacida mi hermana y le daba temperatura muy fuerte”, relató, antes de señalar que aquel episodio le habría provocado daño cerebral.

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Ruiz aseguró que acondicionó un cuarto con aparatos para sus terapias, pero mantener los tratamientos significa un dineral. “Yo la llevo a terapias, le hice un cuarto especial con aparatos y todo, pero sí es muy caro, vale como 900 mil pesos. Uno por año; de hecho, ya le toca este año. Por eso estoy aquí”, detalló.

Karely ya había contado que ayudar a su hermana motivó su llegada a Onlyfans. “Tener una discapacidad en tu familia es muy caro”, insistió la influencer, pero no dijo estar en bancarrota ni pidió dinero a sus seguidores.

En tanto, algunos seguidores recordaron que la modelo ha presumido ingresos de hasta cinco millones de pesos gracias a su contenido sexual.