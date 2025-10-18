Karely Ruiz sintió el rigor

Tras semanas de sacrificio y lágrimas, la influencer Karely Ruiz asegura que está lista para subir al ring y enfrentar a Karina García este sábado, en Bogotá.

La mexicana se dice lista para la pelea más importante de su vida: el combate estelar del Stream Fighters 4. Pero no todo ha sido glamour ni entrenamiento. En una charla con Westcol, la creadora de contenido abrió su corazón y habló del camino que la llevó hasta este punto. “Había días que lloraba, me dolía el cuerpo, extrañaba a mi bebé, pero sabía que tenía que seguir”, confesó.

Contó que sus primeros días en Colombia fueron duros: le costó adaptarse a la altura y hasta se vio mal de salud. “Me enfermé feo, pero no me rendí. Ya me siento fuerte y lista para pelear”, aseguró.

Karely admitió que lo más difícil ha sido separarse de su hija recién nacida: “No estar al cien con mi bebé me parte el alma, pero lo hago por ella, por darle un mejor futuro”, aseveró. Hoy, Ruiz está convencida de su preparación y decidida a enfrentar el reto.