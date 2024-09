La modelo Karely Ruiz confrontó a sus detractores, pues desde que anunció su embarazo no han parado de criticarla. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la creadora de contenido destacó que todas las personas, sin importar su ocupación, tienen derecho a formar una familia. “También podemos tener hijos, ¿quién dijo que no? ¿Dónde está escrito que esta vieja no puede tener hijos?”, manifestó en respuesta a los cuestionamientos sobre su maternidad.

Además, indicó que tendrá una niña y estudia alejarse de las redes sociales y, sobre todo, de Onlyfans. “Ella (su bebé) no va a sufrir, lo decreto y Dios está conmigo, así que lo demás se me resbala”, expresó Karely, defendiendo su capacidad para brindar un buen futuro a su hija.

Pese a las críticas, la joven de 24 años se mostró emocionada por esta nueva etapa y dejó claro que seguirá adelante con sus proyectos, incluyendo su canal de Youtube, donde mostrará un lado más personal y materno.