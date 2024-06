Karely Ruiz tachó de mentiroso a “Babo”, en una entrevista que la influencer concedió para un podcast. A decir de la modelo, el líder del Cartel de Santa miente cuando dice que ella lo busca para hacer una colaboración juntos, y no lo bajó de hablador.

Karely afirma que la famosa colaboración no se dio por varios motivos, pero principalmente porque “Babo” no es de su agrado. “No son mis gustos, ‘Babo’ no me gusta, la neta, lo voy a decir públicamente porque sé que se va a hacer viral. Esto no es de mi agrado”, confesó la guapa regia, y agregó que el cantante quería hacer todo con ella, cuando la modelo solo buscaba unas fotografías para su página azul.

Karely Ruiz ha recibido mensajes de apoyo en redes sociales, y alguno que otros de incredulidad ante sus palabras. “Cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. ¡Quieren todo gratis, que le pague, ella gana bastante bien!”, fue una de las desafortunadas reacciones.