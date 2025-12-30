Karen Huber apuesta por la pintura

El 2025 fue el año en el que se confirmó que la pintura está "de moda" en el arte contemporáneo, pero la Galería Karen Huber lleva 11 años apostando por esta técnica. "Desde 2014, y antes, estaba en boga el arte conceptual y la pintura estaba de lado. Incluso artistas me decían que en las escuelas se recomendaba no pintar porque lo conceptual era lo que los iba a llevar adelante", recuerda Karen Huber, propietaria de la galería homónima, que cambió su trayectoria de dedicarse al marketing de lujo a ser galerista.

Sobre a qué se debe el resurgimiento de la pintura, explica que se debe a que es un formato "amigable" en un mercado saturado, dominado por la imagen, y en el que se especulan mucho los precios de creadores emergentes.

Tras estudiar arte en Nueva York, Huber inauguró su galería, que ahora se ubica en Bucareli 120, en Ciudad de México. A lo largo de los años, este espacio ha representado a figuras que ahora tienen proyección internacional, como Ana Segovia, pintor mexicano que ahora exhibe en kurimanzutto y la Bienal de Venecia. Otro ejemplo es Ad Minoliti, artista que ahora es representada por la Galería OMR y exhibe en ferias como Art Basel. "Hemos tenido buen ojo", comenta Huber.

Ahora, alistan un nuevo espacio que inaugurará durante Semana del Arte 2026, donde galerías del extranjero podrán presentarse de forma efímera, así como la primera muestra en México de Ian Grose, artista sudafricano.