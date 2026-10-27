Karen Polinesia muestra lado serio

Karen Polinesia es una de las influencers más exitosas de la red, gracias a que ella y sus hermanos Lesslie y Rafa fueron pioneros como creadores de contenido en plataformas como Youtube bajo el nombre de Los Polinesios, pero 16 años después el momento de pensar en un público más adulto ha llegado. “Esto ha sido todo un reto, para nosotros la forma en que vemos a la audiencia es cuando nos presentamos en vivo, y recuerdo que había niños y adolescentes, pero ahorita en la calle y puro adulto, porque ya crecieron”, señala.

“Es un compromiso el crecer con mi audiencia y decirles: ya nos la pasamos bien, nos divertimos, ahora te voy a enseñar la parte seria que también puede ser chida”, comenta Karen.

Nueva faceta

La integrante de Los Polinesios incursionó en el mundo del podcast con El poder de la autenticidad, que ha sido un nuevo aprendizaje, pero creyó que era el mejor lenguaje para expresar lo que ahora quiere hablar. “Creo que es un formato para conectar con las personas de una manera más profunda, eso a mí me gusta mucho. Siempre lo he dicho, creo a partir de lo que me da curiosidad y ahorita el tema de la salud mental para mí es como una montaña que me gustaría subir con mi audiencia, y la nueva que se sume. Me parece que es un tema muy importante”, expresó.

Es que el hecho de crecer siempre implica cambios, y justo en ese proceso, reconoce Karen Polinesia, enfrentó una crisis tanto creativa como de identidad, lo que la llevó al tema de la salud mental y decidió que era algo que quería compartir, fue así que nació el podcast, que tuvo su primera temporada en noviembre de 2025, la segunda en agosto de este año y vendrán más.

Contenido

“En la primera temporada estuvo en el equipo una psicóloga, que tiene experiencia en neuro divergencias, y estuvo apoyándonos en todos los temas, además de celebridades que han pasado por procesos muy interesantes y profundos de salud mental, para que nos hablen sobre cómo lo han sobrellevado, cómo fue su viaje”, detalló.

Karen comenta que en este podcast va sola y es muy personal, porque ella no se queda solo como entrevistadora, también comparte cosas que pocas personas saben de ella. “De repente estás sola, te enfrentas a muchas cosas como el síndrome del impostor, pero dije, ‘¿esto es lo que quieres?, pues, venga’”, contó.