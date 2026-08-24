Karen Torres salta de Tiktok al cine

Karen Torres ha decidido explorar otras facetas de su carrera artística y, de paso, recordar a las infancias que una calificación no define su valor o su inteligencia.

Gungo y los juegos cavernícolas será la cinta en la que la regiomontana pasará de su rol como creadora de contenido e influencer para ser actriz de doblaje con el personaje de Yahi. “Coco Vega me invitó para darle voz a Yahi, que es una cavernícola muy creativa. Los juegos son como unas olimpiadas, por así decirlo, en la era prehistoria”, cuenta.

Su personaje, asegura, será la encargada de guiar al protagonista para descubrir que aquello que la sociedad le ha impuesto no es el único camino que existe para sentirse pleno.

“Ella no va tanto por el lado de la fuerza, lo físico, va más por el lado creativo y le enseña a Gungo que las cosas no siempre son como nos dicta el sistema. También hay talentos para cantar, bailar, escribir, imaginar; es una película muy bonita, familiar y creo que les va a gustar”, detalla.

Estreno

La cinta llegará a los cines el próximo 3 de septiembre, siendo la nueva producción de Huevo Cartoon. Este no será el único frente en el que la joven de 24 años, quien tiene más de 26 millones de seguidores en Tiktok y 3.6 en Instagram, debutará, pues hace poco lanzó “¿Qué nos pasó?”.

Cuenta que esta primer canción era un sueño que tenía desde hace mucho y que realizó por consejo de sus amigas. Y aunque no está segura de cuándo estrenará su siguiente sencillo, comparte que los productores de la película infantil le dieron la oportunidad de hacer el soundtrack, que se escuchará durante los créditos finales.