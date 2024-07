Ser la estrella de Aventurera, para muchas actrices, es el sueño de toda una vida. Por ello, en cuanto Juan Osorio hizo pública su intención de reemplazar a Irina Baeva, actual protagonista de la puesta, no tardaron en aparecer candidatas. Romina Marcos, Andrea Escalona, Mariana Seoane y hasta Danna fueron algunas de las famosas que se apuntaron para el papel. Incluso, Karenka creo toda una campaña en redes sociales para ser tomada en cuenta.

Sin embargo, hace algunos días Osorio se retractó de su decisión y confirmó a la prensa que la rusa seguirá siendo su Elena Tejero, a pesar de las críticas. Pero esto no ha hecho que la cubana pierda las esperanzas de protagonizar la puesta; por lo que este fin de semana, decidió asistir a una de las funciones de Baeva, para pedir una oportunidad.

En entrevista para el programa De primera mano, el propio Osorio reveló que la cubana lo felicitó por respaldar a la actriz rusa; pero no por ello desistió en su interés de interpretar a Elena Tejero. “Sí me lo pidió, me pidió la oportunidad de hacer ‘casting’”, dijo el productor.

De hecho, afirmó, su decisión de dejar a Baeva la alentó, aún más, a querer trabajar con él. “Ella quiere trabajar conmigo por eso, porque se da cuenta que soy un productor que respeta mucho la integridad y la calidad humana”, agregó.

Hasta ahora, Osorio no ha dicho si tiene o no en la mira a Karenka como un posible reemplazo, en un futuro lejano, pero la también cantante no ha dejado de hacer su luchita. Hace unos momentos compartió una encuesta en las redes, para preguntarle al público si la ven como “aventurera”, misma que, posteriormente, fue compartida por el productor, dejando abierta cualquier posibilidad.