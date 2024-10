Karime aprendió de Gala Montes

Karime Pindter no solo ve a Gala Montes como una amiga cercana, sino también como una fuente de inspiración que le ha enseñado a ser más firme y a defenderse con determinación.

Esto lo aprendió tras vivir con ella durante 71 días en La casa de los famosos México, donde ambas tuvieron que enfrentar momentos incómodos, como los pleitos verbales con Adrián Marcelo, quien mostraba actitudes de violencia de género. “Era súper tenso el ambiente y difícil convivir con él, pero al final del día hubo aprendizaje. A Gala le aprendí de una manera, yo soy re-wey para defenderme y para esas cosas, nunca doy réplica ni nada, la vi tan fuerte, cómo se defiende, tan de frente, es algo que debemos empezar a hacer”.

Química

La exparticipante de Acapulco Shore, quien obtuvo el segundo lugar de dicho reality, aclaró que la química que se percibía en pantalla con Gala, era genuina y que nunca fue planeado con la finalidad de crear contenido. “¿Cuál ‘marketing’? Hay mucha química entre las dos algo que nunca me imaginé, es una mujer poderosa, dominante, queremos que sí fluya (lo nuestro), que sea en serio y no un juego”.

Karime expresó el orgullo de su sexualidad y durante el encierro, no se imaginó que las dos artistas formarían una mancuerna con tanto clic. “Yo soy legendaria de ‘Aca Shore’ he hecho y deshecho y soy la que más festeja la bisexualidad, de Gala no sabía, pero me voy enterando que tuvo unas ondas antes de entrar y no es como que tengamos una relación”.

La influencer, quien ahora tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram informó en entrevista que firmó contrato para estar en la segunda temporada de La casa de los famosos en enero pasado, “pero me tenía que hacer wey”.

El año pasado la invitaron, pero por estar en otro proyecto ya no pudo aceptar “vi que no entré en la uno y dije ‘estoy re-wey’ y me volvieron a brindar la oportunidad y aquí andamos”.

El pasado 27 de septiembre cumplió 10 años de que empezó con Acapulco Shore y destaca que tuvo un crecimiento mental a comparación de ese entonces.