Karime niega golpes de Gala Montes

Karime Pindter negó que Gala Montes la haya agredido a golpes en una posada de Televisa el pasado mes de diciembre y afirmó que lo que dijo Crista Montes de ese altercado es totalmente falso.

Gala y Karime, quienes se hicieron buenas amigas durante su participación en La casa de los famosos México, pero actualmente están distanciadas.

Ante esto, Pindter simplemente confirmó el distanciamiento y dijo sentirse esperanzada de que, en algún futuro, puedan resolver sus diferencias para retomar su amistad. “Para nada pasó. Justo me mandaron mensaje de ‘oye, que en una posada, que no sé qué’. Le dije ‘ni al caso, ni fuimos a ninguna posada, jamás ha pasado nada de eso. No sé dónde saldría tal confusión’. Para nada pasó eso”, explicó Karime.

Tras la aclaración, muchos usuarios creen que Karime solo está “mintiendo” para “proteger” a Gala de las críticas y esperan que, en un futuro, pueda “decir la verdad”. También fue cuestionada sobre su postura ante la entrevista que le hizo Adrián Marcelo a Crista Montes.

En respuesta a eso, manifestó que no quería opinar del asunto. “Yo de eso no voy a dar ningún comentario. No me voy a meter en eso. Yo respeto muchísimo a Gala, entonces, no voy a hablar”, puntualizó.

Karime afirmó que desea verla pronto y volver a convivir con Gala. “El distanciamiento sí es inminente, pero es una amiga. Ella sabe que es una persona especial para mí”, resaltó.