Karime Pindter habló por primera vez sobre su reacción durante la última velada que el comediante regiomontano Adrián Marcelo compartió cuando estaban encerrados en La casa de los famosos. Recordemos que, antes de su salida el 3 de septiembre, tuvo un fuerte enfrentamiento con la actriz Gala Montes, quien es cercana a Pindter.

El también influencer hizo comentarios sobre la salud mental de la protagonista de El Señor de los Cielos, así como de otros competidores como Arath de la Torre. Sin embargo, Gala, de 24 años, no se dejó intimidar, e incluso tildó al también creador de contenido de ser un misógino y violentador.

La escena, además de causar indignación entre la audiencia por los comentarios que se hicieron, también generó mucha incomodidad debido a que ninguno de los presentes intentó frenar el pleito y la propia Montes se los hizo ver posteriormente, mencionando que se sintió sola en ese momento.

Más tarde, Karime intentó hablar con ella y con honestidad le dijo que en efecto no supo que hacer.

¿Por qué no confrontó a Adrián Marcelo?

“La Matrioshka”, como también se le conoce a Karime, acudió al podcast Hablemos de tal, donde externó que durante el pleito de su amiga y Adrián Marcelo, se sintió con miedo, pese a que si tenía cosas que decirle, y no había estado en una situación similar. “Soy perra, pero no he estado en esa situación donde tengo que alzar la voz”, señaló.

Karime también se mostró en desacuerdo con las actitudes que tuvo el humorista, pues para ella si fue agresivo. “Dijo cosas muy funables. Al final es un programa de televisión abierta familiar y no está ‘cool’ las cosas que dijo”, mencionó.

Además, externó que se sintió por mucho tiempo en shock por las cosas que Marcelo le dijo a Gala. “Quería apoyar a mi amiga, pero no sabía al grado que escalaba. Yo lo vivía de otra forma”, dijo Karime.

Asegura que convivir con el regiomontano fue muy difícil para todos debido a la energía que tenía. “Te daba miedo ir a mear porque te ibas a encontrar a Adrián Marcelo haciéndote una jetota”, contó.