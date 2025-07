Karina García quiere su propio reality

Karina García sabe sacarle jugo a su fama. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, la influencer paisa no ha dejado de dar de qué hablar y previo a su pelea con Karely Ruiz en Stream Fighters 4, el próximo 18 de octubre, sigue elevando su perfil con una jugada estratégica.

Ahora, en su serie de vlogs “Volviendo a la realidad”, la morena mostró que extraña tener cámaras siguiéndola todo el día, como en el show, por lo que decidió instalar cámaras de seguridad en todos los rincones de su lujosa casa en Medellín.

Pero no se trata solo de vigilancia: los seguidores sospechan que la famosa prepara su propio reality al estilo Keeping up with the Kardashians.

“Necesito que no haya ningún punto ciego. En ‘La casa de los famosos’ nos vigilaban donde sea. Yo necesito que aquí sea igual”, dijo en tono decidido Karina, mientras presentaba cámaras bautizadas como “Rara”, “Britney” y “Chiqui”.

La reacción en redes fue inmediata. “¿Dónde lo vamos a ver?”. “Queremos el 24/7 de Karina”. “Karina factura al 100 con su ‘reality’”, fueron algunos de los comentarios. Aunque ella no ha confirmado si transmitirá las imágenes, la expectativa crece.

Por ahora, Karina sigue documentando su vida diaria, desde cenas con su hija hasta paseos con Altafulla. También compartió su reencuentro con la influencer Manelyk González y su experiencia como host digital en una conocida discoteca de Medellín. Todo parece indicar que, gane o pierda en el ring, Kari ya está ganando en el juego del espectáculo.