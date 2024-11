Karina, quien comenzó su carrera en la agencia Stock Models a los 15 años, se ha convertido en el centro de atención de redes sociales tras aparecer en un video de TikTok donde relató los difíciles momentos que hoy enfrenta.

Fue gracias a una creadora de contenido que entrevista a personas en situación de calle en Medellín, que esta historia se viralizó rápidamente. En el video, Karina compartió con franqueza cómo pasó de las pasarelas a la indigencia, atrapando la atención de miles de usuarios con su relato de desamor, pérdida y adicción.

La historia de Karina

“Mi nombre es Karina. Fui modelo desde los 15 años hasta los 25”, explicó la mujer, evocando con nostalgia una vida que parecía llena de oportunidades. En sus palabras, se reveló la historia de una mujer que habla siete idiomas, tiene tres nacionalidades, y estudios en economía, pero que hoy sobrevive en las calles tras una fuerte desilusión amorosa que la llevó al consumo de drogas.

A los 15 años, Karina ingresó al mundo del modelaje con el respaldo de Stock Models en Bogotá, ella despuntaba con su talento, pero tras una serie de eventos desafortunados, su vida tomó un giro radical.

Una relación marcada por el dolor y una fuerte pérdida familiar contribuyeron a que Karina se viera atrapada en una espiral de adicción, que terminó alejándola de sus sueños y llevándola a la indigencia. “Como mucha gente que está aquí en el bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos. Estuve 20 años casada, pero ahora estoy perdida”, expresó Karina en el video. Sus palabras dejaron ver el profundo impacto de una separación que la dejó desorientada y vulnerable.

Difícil situación

La difícil situación de Karina no solo está marcada por la adicción, sino también por el duelo. Tras perder a una de sus hijas a los siete años debido a una enfermedad, su vida cambió profundamente. “Mis otros dos hijos están en Francia, y no quisiera que me vieran así. Me dediqué a ellos, y ahora que están lejos, me siento sola”, confesó en el video.

Hoy, la vida en las calles de Medellín representa para Karina una batalla constante. “He estado al borde de la muerte, casi me mato; tengo una puñalada por comerme un arroz. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata”, relató.

La adicción, sumada a la soledad y la indigencia, han convertido su día a día en una lucha por la supervivencia, que quedó registrada en el video que ya ha conmovido a miles en redes sociales.

A pesar de sus conocimientos y habilidades, incluyendo el dominio de idiomas como inglés, francés y hebreo, la realidad actual de Karina contrasta profundamente con su pasado. Como ella misma expresó, en las calles no importa el pasado, ni el respeto se gana con títulos. “Aquí no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé robar ni manejar, pero me toca mantenerme”, afirmó en el video.

Aun en esta situación extrema, Karina muestra una conciencia sobre su situación que resulta conmovedora. “Hay mucha gente que tiene comida y no nos da ni un banano. Llevo mes y medio sin poder soltarme el pelo porque me quedé dormida en la calle y me cogieron los carros”, comentó, mostrando las dificultades cotidianas que enfrenta y cómo intenta, de alguna manera, seguir adelante.