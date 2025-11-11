Karina y Dr. Miguel se dieron un beso

El inesperado beso entre Karina Torres, reconocida integrante de “Las Perdidas”, y el Dr. Miguel Padilla, se volvió uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Ambos decidieron hablar tras la viralización del clip, revelando que, aunque todo comenzó como una broma en un evento, existe un interés mutuo y hasta planes para salir juntos.

¿Cómo surgió el beso?

Todo comenzó durante una presentación donde Karina Torres compartía escenario con Paola Suárez. En medio del show, el Dr. Miguel Padilla se acercó y, sin previo aviso, le robó un beso frente al público. El instante quedó grabado y fue compartido por el propio médico en sus historias de Instagram con la frase: “Conocí a mi crush”.

El momento generó aplausos, risas y miles de reacciones en redes sociales. Usuarios comenzaron a debatir si se trataba de una muestra de cariño auténtica o solo una broma entre figuras públicas. Ante la ola de comentarios, ambos decidieron contar su versión de los hechos.

En sus historias de Instagram, Miguel Padilla respondió preguntas de sus seguidores y no evitó hablar sobre el beso. El médico aseguró que le pareció una experiencia especial y halagó la belleza de Karina: “Ella es hermosísima, tiene una carita preciosa y huele delicioso, como a florecitas. Le dije directamente que me gustaba y me dio la oportunidad de darle un beso”, comentó.

El influencer también explicó que, aunque ambos están ocupados, quedaron con la intención de salir a cenar. “No la iba a estar molestando, pero cuando quiera aquí estoy”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un futuro encuentro.

Karina, por su parte, compartió su versión de forma divertida y sin filtros. En tono risueño, relató que disfrutó el momento: “Besa bien rico, hermanas. Me agarró de la cintura y me sentí como un quesito. Sentí cositas de chava”, confesó entre risas.

Sin embargo, también aclaró que entre ellos no hay nada formal. “El chico fue muy respetuoso. No creo que sea su tipo, a él le gustan las güeras y yo soy prieta”, dijo entre bromas, asegurando que no existe una relación sentimental por ahora.