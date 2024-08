Karla Carrillo, la violenta Corina Saldaña en El Señor de los Cielos hace una pregunta abierta: ¿el amor es algo químico, neuronal o sale genuinamente del corazón? Más aún, ¿puede ser manipulable? La exreina de belleza tapatía no lo cuestiona para su debut cinematográfico, una comedia romántica que la aleja del mundo del narco.

En El elixir del amor, que llega este fin de semana a salas, Karla es una científica y psicoterapeuta que prueba su descubrimiento en dos pacientes, quienes experimentan efectos no tan placenteros como pudiesen imaginarse. “Totalmente soy fiel creyente de las energías, no sé si sea brujería o algo así. Si tú me preguntaras si me tomaría el elixir, te diría que no, por lo que se ve en la película”, dice.

La cinta fue escrita por Zair Montes, quien actúa, y Guillermo Iván, este último responsable de la dirección. Diego Klein y Abril Schreiber completan el reparto.