Karla consolida nuevo proyecto

En un ambiente lleno de alegría, Karla Montserrat dio inicio a una nueva etapa al poner en marcha un segundo Centro de Desarrollo Integral Infantil, proyecto enfocado en apoyar el bienestar físico y la formación académica de la niñez. La celebración reunió a personas muy cercanas a ella, quienes fueron testigos de este paso tan importante y le expresaron su cariño y su respaldo. Visiblemente emocionada, la anfitriona compartió que este logro tiene un profundo significado en su vida, ya que nace del amor y la inspiración que encuentra en su familia