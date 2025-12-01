Karla Díaz defiende su restaurante

La cantante y conductora Karla Díaz enfrentó una ola de críticas sobre la calidad y el servicio de su restaurante Pinky Room, ubicado en la Ciudad de México, luego de que se hiciera viral una reseña negativa en Tiktok.

El video fue replicado por diversos usuarios y sumó testimonios que describen platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros. Algunos clientes señalaron que los precios de los platillos, marcados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no corresponderían al tamaño ni a la experiencia ofrecida.

Además, hubo comentarios sobre la textura de ciertos alimentos y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal. “Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza”, señaló Díaz.