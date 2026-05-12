Karla Díaz y Dany Dayz se casan por la iglesia

Karla Díaz y Dany Dayz se casaron por la iglesia, luego de cinco años de celebrar su boda civil, los famosos, y todos sus invitados, viajaron a San Miguel de Allende para disfrutar de su unión; entre los invitados se encontraban sus excompañeras del grupo musical JNS y Yordi Rosado.

Fue hace solo un mes cuando la pareja dio a conocer que se casaría por el civil, a partir de ese momento, la exintegrante de JNS celebró diferentes despedidas de solteras, documentándolo todo a través de sus redes sociales; en esos eventos contó con la compañía de sus amigas de toda la vida, sus excompañeras de alineación (Angie Taddei, Melissa López y Regia Murguia) y otras cantantes noventeras, como Érika Zaba (OV7) y Daniela Magún (Kabah).

Nadie se imaginó que pasaría solo un mes para que Díaz y Dayz pisaran el altar, pues apenas, dos días antes del gran día, festejaron la última de múltiples despedidas con un gran grupo de amigos y familiares, sin que nadie sospechase que la celebración había tenido lugar en San Miguel de Allende porque ahí sería donde se casarían.

Además de la exclusiva que otorgaron a la revista Hola, tanto ellos, como sus invitados han compartido fotografías y videos de algunos de los momentos que tuvieron lugar durante la boda, celebrada este sabado 9 de mayo, una de ellas fue “Re”, una de las JNS a la que “Karlita” es más allegada.

En algunas imágenes, compartidas por la cantante, se aprecia que la misa fue oficiada en la Parroquia de San Miguel Arcángel, a la que Karla entró tomada del brazo de su hermano, Luis, quien tomó el lugar de su padre, fallecido en 2020.