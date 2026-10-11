Karla Gaytán, entre la disciplina y el talento

Nacida el 15 de diciembre de 2007, Karla Gaytán pertenece a una familia vinculada al medio artístico. Es hija de Ruy Gaytán, productor relacionado con el mundo del espectáculo, y sobrina de la actriz y cantante Biby Gaytán. Sin embargo, más allá de sus vínculos familiares, su trayectoria se ha desarrollado mediante la preparación y la participación constante en proyectos que le han permitido adquirir experiencia frente a las cámaras.

Primeros pasos frente a las cámaras

El año 2018 marcó una etapa importante en su carrera con su participación en la serie Sin miedo a la verdad, en la que interpretó a Lucía. Esta experiencia representó uno de sus primeros trabajos televisivos y le permitió comenzar a familiarizarse con las exigencias de una producción profesional.

Durante esos primeros años, la actriz también sumó participaciones en otros proyectos, entre ellos Ringo y Mi marido tiene más familia. La continuidad de estas oportunidades le permitió conocer diferentes dinámicas de trabajo, desde las grabaciones por escenas hasta la construcción de personajes dentro de historias corales.

En 2021 llegó otra oportunidad relevante con la telenovela Si nos dejan, donde dio vida a Luna Cruz. La producción, protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, le permitió compartir créditos con intérpretes experimentados y formar parte de un melodrama centrado en las relaciones familiares, las decisiones personales y las segundas oportunidades.

Ese mismo periodo también representó su acercamiento al cine con Pobre familia rica, proyecto que amplió su experiencia más allá de los formatos televisivos.

Personajes que la impulsaron

En 2022, Karla Gaytán participó en diversas producciones que contribuyeron a ampliar su presencia en la pantalla. Una de las más destacadas fue La madrastra, nueva versión del conocido melodrama mexicano, en la que interpretó a Ximena Gil. La historia, encabezada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios, le brindó la oportunidad de integrarse a una propuesta de amplia difusión y asumir un personaje dentro de una trama marcada por los secretos familiares y los conflictos personales.

Ese mismo año formó parte de Tríada, serie de Netflix protagonizada por Maite Perroni. En esta producción interpretó las versiones adolescentes de personajes vinculados con la historia de las trillizas, un relato que combina misterio, identidad y secretos del pasado. El proyecto representó una experiencia distinta dentro de su carrera, al trabajar en una historia con una estructura narrativa diferente a la del melodrama tradicional.

También participó en El Rey, Vicente Fernández, serie biográfica inspirada en la vida del reconocido cantante mexicano, en la que interpretó a Gloria durante su infancia. Su presencia en producciones de distintos estilos evidenció la variedad de escenarios narrativos en los que comenzó a desenvolverse.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria llegó en 2023 con El amor invencible, telenovela en la que encarnó a Itzel Gómez Domínguez. La historia, protagonizada por Angelique Boyer, Daniel Elbittar y Danilo Carrera, incorporó conflictos relacionados con la familia, la identidad y la aceptación.

El personaje de Itzel permitió abordar temas de representación e inclusión desde una historia dirigida al público de la televisión abierta. Su participación llamó la atención por la importancia de las circunstancias personales del personaje y por la necesidad de construir una interpretación sensible ante una temática social relevante.

Expansión

La actividad profesional de Karla no se limita a las telenovelas. En 2023 también participó en Madre de alquiler, serie de Netflix en la que interpretó a Kika, abordando dilemas personales, familiares y sociales relacionados con la gestación subrogada, y permitió a la actriz formar parte de una historia concebida para una audiencia internacional.

Ese mismo año intervino en la película Mamá o papá, comedia que amplió su experiencia en el cine y le ofreció la posibilidad de explorar un formato distinto al de las producciones televisivas. La participación en películas y series distribuidas mediante plataformas digitales se convirtió así en otra vertiente de su desarrollo profesional.

En 2024 regresó a la televisión con Tu vida es mi vida, melodrama en el que interpretó a Andrea Castillo. Protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, reunió historias de amor, conflictos familiares y decisiones que transforman la vida de sus personajes.

Posteriormente, en 2025, se integró a A.mar, donde el amor teje sus redes, telenovela en la que dio vida a Yazmín Bravo y compartió espacio con un elenco encabezado por David Zepeda y Eva Cedeño. La participación en esta historia confirmó la continuidad de su trabajo en la ficción televisiva mexicana.

Su filmografía también incluye proyectos como Desastre en familia, comedia en la que encarnó a Paloma, y la serie El juicio, producciones que forman parte de una etapa de crecimiento y diversificación dentro de su carrera.

En el ámbito familiar, la carrera de Biby Gaytán y la trayectoria artística de Eduardo Capetillo constituyen referentes cercanos para la joven intérprete. No obstante, el desarrollo de una identidad profesional propia supone un desafío constante para quienes comienzan su carrera dentro de familias conocidas por su presencia en el espectáculo.