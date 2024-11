La actriz Karla Sofía Gascón se pronunció sobre las declaraciones que Alfredo Adame y Eduardo Verástegui han hecho en contra de la influencer trans Wendy Guevara y en las que siguen refiriéndose a ella con pronombres masculinos.

En entrevista con varios medios de comunicación, Gascón aunque afirmó no conocer a los actores mexicanos, no titubeó en tacharlos como “sinvergüenzas” y reprobar sus conductas tachándolas de “estúpidas”.

“Son unos sinvergüenzas. Entonces, yo les diría si les gustaría que se refirieran a ellos como mujeres. Imagínate que yo llego y digo ‘Alfreda, ¿cómo está usted, señora?’, ¿le gustaría?. ‘Eduarda, ¿cómo va, bonita? ¿qué tal tu vida?’; sería estúpido, ¿no?”, dijo para el canal de Youtube Qué Buen Chisme.

Polémica

Recordemos que en los últimos meses, Verástegui ha causado gran polémica al llamar a Wendy, en varias ocasiones, un hombre; esto a pesar de su transición.

Adame, por su parte, también fue sumamente criticado pues mandó felicitar a la youtuber durante el Día Internacional del Hombre. Gascón, que además de su carrera artística también ha luchado a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, exhortó a los famosos, y al público en general, ha dejar atrás los discursos de odio y conducirse con respeto a cualquier persona, sin importar su género, preferencia sexual o ideología.

“Den amor, tengan respeto... Lo mismo que quieren para ellas, nada más. Si alguien tiene un hijo que pertenece a la comunidad y no le da el amor suficiente, por ser diferente o tener otros gustos sexuales, me parece una vergüenza en el mundo”, agregó.

“El ‘hate’ es mi gasolina”

Sobre el éxito que ha tenido gracias a su papel en la cinta Emilia Pérez, la española aseguró que no ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo que está viviendo; sin embargo, sí respondió a las críticas que ha recibido.

“Cuanto más me dicen que no, más digo yo que sí. Esto es una cosa para mí que me encanta. Es mi gasolina. Los ‘haters’ son mi gasolina. Yo me creo una persona actriz que está trabajando. Si alguien quiere reconocer mi trabajo será maravilloso, lo tomaré con mucho honor y con mucho orgullo”, declaró.