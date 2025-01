Karla Sofía Gascón se convirtió en la primera mujer trans que buscará obtener el premio Óscar de la Academia Americana, al ser considerada en la categoría de mejor actriz por su trabajo en la cinta Emilia Pérez, que en total obtuvo 13 nominaciones, incluyendo película.

El filme, que estrenó este 23 de enero en México, aborda la historia de un narcotraficante que se convierte en mujer para tener otra vida, auxiliada por una abogada, papel que recayó en Zoe Saldaña, quien optará al galardón de actriz de reparto.

Detrás del filme de Jacques Audiard, destacan The brutalist y Wicked, con 10 nominaciones cada una. A complete unknown, la biopic del cantautor Bob Dylan protagonizada por Timothée Chalamet y Cónclave, el thriller sobre la elección de un nuevo papa, con Ralph Fiennes, obtuvieron ocho candidaturas. Pese a que la más nominada está ubicada en México, este año el país no tiene nominaciones directas, aunque sí se puede hablar de que, entre los filmes anunciados, hay cien connacionales participando.

Mientras que en Emilia Pérez participaron 70 mexicanos en el rubro musical, en la historia de contexto religioso participó el actor Carlos Diehz, quien interpreta a un cardenal que forma parte de una reunión importante de la Iglesia.

La cinta francesa partirá en la ceremonia, a realizarse el 2 de marzo, como la cinta en idioma distinto al inglés más nominada, superando las 10 que en su momento obtuvieron Roma, de Alfonso Cuarón, y El tigre y el dragón, de Ang Lee. “Estoy contenta por Karla, por Zoe (Saldaña), por Jacques (Audiard, el director). Me pude mensajear un poco con Karla y está muy feliz”, dice Adriana Paz en entrevista, actriz mexicana de Emilia Pérez, con la que ganó en Cannes 2024. “Todo está pasando muy rápido. Me fui enterando poco a poco, estaba con lo de mi hijo, la escuela, y luego me di cuenta de que había muchos mensajes en el celular”.

Diehz, en tanto, destacó en su cuenta oficial de Instagram el orgullo que sentía por las ocho nominaciones a la estatuilla de la Academia estadounidense. “Vamos, equipo ‘Cónclave’, también conocida como ‘la pandilla del Vaticano’”, escribió el histrión.