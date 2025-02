Karla Sofía Gascón pide perdón

Después de que se viralizaran varios de sus antiguos y más polémicos tuits, Karla Sofía Gascón emitió una disculpa pública en la que no solo lamentó haberles causado dolor a las comunidades más vulnerables, sino que se dijo totalmente apenada por sus palabras. “Quiero hablar sobre mis publicaciones viejas en redes sociales que han causado daño. Como parte de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y me apena profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor”, dijo a la revista Variety.

La controversia inició cuando en diversas plataformas digitales comenzaron a circular varios de los mensajes que la española escribió en 2020, y en los que hablaba de temas tan delicados como el Islam, la comunidad afroamericana, los premios Óscar y el asesinato de George Floyd, quien murió por abuso policial en Minneapolis.

Entre otras cosas, Gascón criticó la presencia de musulmanes en España, arremetió contra la Academia de Hollywood acusándola de promover la diversidad forzada y se refirió al fallecido George Floyd como un adicto. Las críticas no se hicieron esperar y los usuarios comenzaron a tacharla de “racista” y de promover discursos de odio. Incluso, pidieron a la Academia excluirla de la ceremonia del Óscar y cancelar su nominación.

En sus recientes disculpas, Gascón también afirmó que sus palabras no reflejan quién es y expresó que continuará trabajando para que esto no vuelva a suceder. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, agregó.

A mediados de este mes, la española hizo historia al convertirse en la primera actriz transgénero en ser nominada en la categoría de mejor actriz por su trabajo en la cinta Emilia Pérez.