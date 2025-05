Karla Sofía presume reconocimiento

Aunque no se llevó el Óscar como mejor actriz, Karla Sofía Gascón sigue recordando su nominación como uno de los momentos más importantes de su vida y su carrera.

Es por ello que ahora que la Academia de Hollywood le otorgó un reconocimiento especial por este histórico hecho, la española no dudó en compartirlo con sus fans a través de las redes sociales. “Hoy llegó a casa esta hermosa sorpresa. El certificado oficial de haber sido nominada como mejor actriz por ‘Emilia Pérez’ en los Óscar”, escribió.

Gascón también agradeció a todos los que votaron por ella, los que no y quienes la apoyaron en su difícil camino; pues a diferencia de otras actrices nominadas, su campaña hacia el Óscar estuvo llena de polémica. “Gracias a todos los miembros, los que me votaron y los que no, a todos los que lo hicieron posible, fue un inconmensurable honor”, externó.

Karla no solo celebró el reconocimiento personal, sino lo que este representa en términos colectivos, y es que, fue la primera actriz trans en ser contemplada en la categoría de rol principal femenino. “El cine no solo es entretenimiento sino una fuente para la evolución del ser humano, una plataforma capaz de cambiar paradigmas, símbolo de la lucha por los derechos del individuo y la igualdad de todos nosotros. Un recordatorio de cuantos pusieron todo su empeño para que no estuviera ahí”, agregó.

Tras su nominación, la española recibió una ola de hate en su contra por la aparición de varios de sus antiguos tuits en los que hablaba de temas tan delicados como la comunidad musulmana y el asesinato de George Floyd; escándalo que, muchos aseguran, le costó la estatuilla.

Sin embargo, Gascón terminó su mensaje asegurando que no será la última vez que la vean en el Óscar o en medio de la polémica. “Ahí estaré, de nuevo, para honrar a todos y cada uno de quienes han sido defenestrados, para honrar a todos y cada uno de quienes amamos nuestra profesión. Dejo para otro momento todo lo que me gustaría agregar”, dijo.