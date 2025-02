A medida que se acercan los Óscar, el drama aumenta, especialmente en la categoría a mejor actriz; y es que en las últimas horas han cobrado fuerza las versiones que aseguran que la candidatura de Karla Sofía Gascón podría correr peligro.

Hace unas semanas, Gascón hizo historia al convertirse en la primer actriz transgénero en ser nominada a mejor rol femenino por su protagónico en Emilia Pérez; sin embargo, sus recientes declaraciones en contra de una de sus compañeras, la podrían dejar fuera de la competencia.

En una reciente entrevista, la española afirmó que la brasileña, Fernanda Torres y su equipo habían iniciado una campaña en su contra, con el único objetivo de desacreditar su trabajo. “Para destacar el trabajo de alguien más no es necesario destruir a los demás. A mí nunca me verán hablar mal de Fernanda Torres o de su película, pero al contrario, sí veo a mucha gente que trabaja en el ambiente de Fernanda que hablan mal de mí y de mi película”, dijo a la revista Folha de Sao Paul.

A pesar de estas palabras, Gascón expresó su total admiración a Torres, con quien comparte categoría por la cinta Aún estoy aquí, aunque sí dejó claro que, lejos de la competencia, atacar a cualquier actriz o actor no le hace bien a la industria: “No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que intentan desacreditar mi trabajo porque eso no nos lleva a ningún sitio”.

Sus declaraciones rápidamente se volvieron virales, lo que llevó a la actriz a emitir un comunicado para aclarar sus palabras. En él, Karla Sofía aseguró que sus comentarios no iban dirigidos directamente a Torres; sino a la toxicidad en redes sociales. “En mis comentarios recientes, me refería a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que, lamentablemente, sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”, escribió.

Sin embargo, para muchos Gascón rompió las reglas de La Academia.