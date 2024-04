Karla Souza apoya la maternidad

Por temor a perder trabajo y no ser apoyada en la industria audiovisual, la actriz Karla Souza ocultó sus primeros dos embarazos, pero el más reciente no temió en mostrarlo, pues considera que solo así se pueden cambiar los actuales patrones laborales.

La intérprete de Nosotros los Nobles pide también un esfuerzo para contemplar una nueva cultura audiovisual para las madres, una en la que haya opciones como guarderías para quienes tienen hijos. Actualmente, Karla espera el estreno de una serie y película mexicanas, en las cuales trabajó estando embarazada de Giulia, su bebé nacida el mes pasado.

“Fue impresionante ver lo poco que están acostumbrados a filmar con mujeres embarazadas y espero que eso cambie porque realmente sino hubiera sido yo, hubieran cambiado de actriz. Al acabar el proyecto siempre les decía (a las producciones) ‘espero que te des cuenta que no fue tan difícil, que se logró todo, que podemos incluir a las personas embarazadas en el set’”, agrega.

La famosa explica que así como hay mujeres que pasan por un embarazo donde por recomendación médica deben estar en cama, existen otras tantas que no. “La gente se apanica y piensa que estamos discapacitadas, por lo que debemos de hablar sobre cómo vemos al embarazo en el gremio. Los míos los había escondido porque sentí que se me iba a quitar trabajo y sí se quita eso, así como campañas (publicitarias), pero espero que eso cambie”, apunta Karla en entrevista.

La nominada al premio Ariel por su papel en el drama La caída, considera que deben hacerse modificaciones en la industria, a fin de apoyar no solo a mujeres con hijos, sino también a hombres que se hacen responsables de ellos.

“Estamos empezando a ver que reduzcan horas de trabajo donde todo el ‘staff’ y toda la producción podamos tener una vida. Antes era de trabajo-trabajo y no pensábamos en la salud mental. Se trata de tener horas de trabajo que puedan tener una flexibilidad, cosas como guarderías, que como Estado y sociedad apoyemos que existan más de esas cosas. (Productoras mujeres) lo quieren hacer, pero cuesta dinero, por eso mi llamado a que hagamos todo un esfuerzo, porque vamos a ver más riqueza en todos los aspectos como comunidad, como personas y como industria”, recalca.

Karla asistió a la alfombra roja del relanzamiento de Nosotros los Nobles, comedia mexicana estrenada hace once años, la cual volverá a partir del próximo jueves a 200 pantallas de la República. “Es nostalgia pura, fue una película que me catapultó, lo que he hecho en EU no lo hubiera logrado sin ella”, subraya.