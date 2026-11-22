La actriz Karla Souza sigue enfrentando las consecuencias de los incendios forestales que afectaron el área metropolitana de Los Ángeles, California, en 2025. En aquel momento, la intérprete reveló que había perdido su hogar en Pacific Palisades, lugar que durante 11 años fue su refugio familiar. Afortunadamente, tanto ella como sus seres queridos se encontraban a salvo. “Las escuelas de nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestra biblioteca: toda nuestra vida tal como la conocíamos se ha reducido a cenizas”, compartió entonces en sus redes sociales.

Daños

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la protagonista de La caída contó que hace dos semanas tuvo que retirar todas las pertenencias que permanecían en el inmueble debido a la toxicidad. “No podía recuperar nada. Mi casa se salvó de estar quemada, pero todo lo tuvimos que tirar”, explicó.

Para hacer la limpieza, recurrió a un equipo de especialistas mexicanos. Entre las pocas pertenencias que pudo conservar se encuentran fotografías de su hermano Adrián, fallecido en 2021, y de su padre. Asimismo, reveló que mantiene una disputa con la aseguradora y que el caso no ha concluido. Aunque ha habido algunos avances a casi año y medio de la emergencia, señaló que tuvieron que recurrir a asesoría legal.

Respecto al ámbito emocional, sin embargo, ella y su familia ya pudieron despedirse de un lugar que formó parte de una etapa importante de sus vidas.

Además de Karla Souza, otras celebridades mexicanas resultaron afectadas por los incendios, entre ellas Eiza González, Jaime Camil y Guillermo del Toro. González llegó a revelar en redes sociales que había tenido que abandonar su hogar en medio del desastre.