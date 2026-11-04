Karol G aterriza en México

Con un voluminoso abrigo blanco, pantalón de mezclilla desgarrados, lentes de sol y una sonrisa, Karol G llegó a México. En el país ofrecerá seis conciertos como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, en el que da rienda suelta a la rebelde “Bichota”.

La colombiana aterrizó en un hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca. Aunque su encuentro con los reporteros fue breve, desde su descenso del avión saludó a las cámaras que aguardaban su llegada.

“Estoy muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos a Latinoamérica y mi corazón se quiere salir”, expresó la intérprete de “Tusa”.

Cambios

También habló de las modificaciones que tendrá su espectáculo para esta nueva etapa de la gira mundial que realiza, en la que tiene planeado visitar 20 países, aunque prefirió no profundizar en los detalles.

“Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta”, dijo.