Karol G dijo que está comprometida

El 2024, para Karol G, pinta para ser uno de sus años más bonitos, tanto por su éxito profesional como por el personal. Y es que la colombiana ha alcanzado los cuernos de la luna con su disco Mañana será bonito, mientras que su relación con el cantante Feid se encuentra mejor que nunca.

Ahora, la intérprete de “Tusa” se estaría preparando para uno de los momentos más importantes en su vida: ¡su próxima boda!, pues recientemente sorprendió a sus fans al revelar que está comprometida con el reguetonero.

Todo ocurrió la noche del 2 de marzo, durante su último concierto en Guatemala. Como ha ocurrido en fechas anteriores, Karol puso a bailar cantar a sus seguidores con temas como “Amargura”, “Oki Doki”, “El barco”, “Tusa” y “TQG”, solo por mencionar algunos; pero, lo que realmente se robó el show fue cuando se tomó el tiempo de leer algunos de los mensajes que los asistentes le llevaban en cartulinas y carteles.

Uno de ellos tenía la frase “Karol, mi esposo me quiere dejar por ti”; después de leerlo en voz alta, la llamada “Bichota” aseguró que eso ya no sería posible porque ya no está disponible. “Pero es que yo ya estoy comprometida. Pero si igual la quiere dejar por mí, consígase otro, ¿listo?”, respondió.