Karol G en polémica por vestuario

Karol G se encuentra envuelta en una polémica mediática luego de que PETA Latino arremetiera en su contra por el presunto uso de plumas de aves reales en los extravagantes vestuarios que utiliza durante su espectáculo Viajando por el Mundo Tropitour.

A través de sus redes sociales, la organización defensora de los derechos de los animales publicó una fotografía de la artista luciendo un llamativo penacho rosa. En su mensaje oficial, el organismo exigió detener esta práctica señalando: “Karol G, eres una Bichota, no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo”.

La organización también reconoció la influencia de la cantante entre el público latinoamericano, pero consideró que incorporar elementos de origen animal a sus estilismos contradice esa imagen positiva. “Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”, agregó el organismo internacional.

Respuesta

Pese a los fuertes señalamientos realizados por la organización internacional, la revista ¡Hola! reportó recientemente que el equipo de diseñadores encargado de la nueva gira aseguró que todos los vestuarios están libres de crueldad animal. Explicaron que utilizaron exclusivamente materiales sintéticos y diversas fibras textiles de alta costura para lograr esa apariencia.

Esta no es la primera ocasión en que la moda de la artista despierta cuestionamientos relacionados con el uso de materiales de origen animal. En julio de 2024, durante el concierto final de su tour Mañana Será Bonito en Madrid, la cantante apareció con una pieza exclusiva diseñada por la firma española Palomo Spain.

De acuerdo con la información difundida entonces, el atuendo incorporaba alrededor de 22 mil cristales Swarovski y al menos 30 metros de plumas de avestruz. En el caso de su actual gira, las críticas de PETA Latino se centran en la apariencia de algunas prendas y en la posibilidad de que incluyan plumas reales.