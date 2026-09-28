Karol G encabeza los Latin Music Awards

Los Heat Latin Music Awards, premiación que reconoce a lo más destacado de la música latina, celebrarán por primera vez su gala en México. En esta edición, varios artistas mexicanos destacan entre los nominados, aunque la colombiana Karol G encabeza la lista con 10 menciones, seguida de Bad Bunny, con nueve.

En la onceava edición de esta gala, los connacionales que más nominaciones recibieron son Carlos Rivera, con siete, mientras que con seis aparecen Carín León, Alejandro Fernández, Belinda y Grupo Frontera.

Los creadores de Un x100to, además, podrían ser los primeros ganadores de la nueva categoría “Regional Mexicano”, en la que comparten nominación con artistas como Lucero, Christian Nodal, Grupo Firme y Fuerza Regida.

El público es parte importante de los Heat, por lo que también compiten por un reconocimiento a fandom del Año las Bichotas, los Riveristas, los Belifans, las Tinistas y los Aniitters.

Ceremonia

Los Heat Latin Music Awards tendrán su gala de premiaciones el próximo 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, aunque habrá transmisión en vivo para quienes no puedan asistir.

Votar en los Heat Latin Music Awards es muy sencillo. Solo hay que ingresar a LosHeat.tv, plataforma que está habilitada desde la noche del 24 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 15 de octubre, dando la posibilidad a cada fan de apoyar a sus favoritos en las 30 categorías en múltiples ocasiones.

Cada 24 horas, las personas podrán entrar de nuevo para dejar otro voto, por lo que los números pueden cambiar radicalmente en un solo día.