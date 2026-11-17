La cantante colombiana Karol G pospuso su concierto programado para este domingo 15 de noviembre en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, Ocesa confirmó que, por motivos de salud, el tercer show de Karol G se cambió para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo lugar. “Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla. Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”, dice el mensaje.

Invitadas

La gira Viajando por el Mundo Tropitour acaba de completar tres fechas en el estadio BBVA de Monterrey (6, 7 y 8 de noviembre) y tenía contempladas tres más en el GNP Seguros (13, 14 y 15 de noviembre).

Durante los dos primeros conciertos, que incluyen una espectacular coreografía sobre agua y una escenografía de una caverna de piedra gigante, la “Bichota” tuvo como invitadas especiales a Thalía y Belinda. Se especulaba que para el domingo estaría Paulina Rubio, exintengrante de Timbiriche.