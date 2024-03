Una de las cantantes más populares en la actualidad y últimamente ha tenido una muy buena racha en su carrera, pues recientemente ganó un Grammy y de ahí, continuó con su gira Mañana Será Bonito, el corazón de la colombiana también se encuentra bien, pues desde julio pasado mantiene una relación con Feid.

En su más reciente concierto en Guatemala, Karol G leyó un cartel de un fan que decía: “Karol, mi esposo me quiere dejar por ti. A lo que la intérprete respondió con humor: “Pero es que yo ya estoy comprometida”.

Después de ocho meses de relación, Karol G finalmente se animó a presumir a Feid en Instagram, por lo que el jueves hizo una publicación a propósito del reconocimiento Woman of the Year (Mujer del Año) que le dio Billboard. “Woman of the Year, podría decir que recibí uno de los reconocimientos más significativos de mi carrera. Que bendición. Gracias @billboard. Gracias equipo y gracias a todos ustedes”, expresó.