Karol G se da su tusada

Karol G fue noticia de nuevo, pero esta vez no por un lanzamiento musical, sino con un gesto más íntimo: se cortó el cabello ella misma. La cantante compartió el momento en sus redes sociales mientras se encontraba en Hawai, donde se instaló durante 30 días para desconectarse un poco del bullicio.

“¡Ah! Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada para que me crezca bien sanito”, escribió Karol G en una historia en Instagram, acompañada de una imagen de sus propias mechas sobre el lavamanos del hotel.

El cambio de look se da en medio de rumores sobre su ruptura con Feid, luego de que sus fans han notado que sus apariciones juntos son cada vez más escasas.