Karol G lo volvió a hacer. Primero fue Thalía, luego Belinda y cerró con broche de oro, con la presencia de la “Chica Dorada”, Paulina Rubio, como parte de los conciertos de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

En el evento se disculpó por haber cancelado su presentación el fin de semana pasado, debido a problemas de salud, lo que provocó molestia entre las fans que venían en el interior de la República. El furor por este concierto se notó desde el transporte público, el cual lució completamente ocupado por las chicas que iban a disfrutar la música de Karol G.

Alrededor del recinto se podían encontrar a la venta desde prendas con el nombre del tour de la colombiana a 250 pesos, hasta prendedores para cabello hechas con flores de plástico a 50 pesos, que muchas lucieron en su cabellera.

Cómo sucedió en los dos shows anteriores, la gente se comenzó a emocionar desde que el contador inició la cuenta regresiva. Seis de sus bailarinas la acompañaron al centro de la pista, donde entonó “Latina foreva”, la cual fue cantada por 26 mil gargantas.

Agradecimientos

“Buenas noches, Ciudad de México. Antes de empezar este show quiero darle las gracias a todas las personas que están está noche aquí, y disculparme con ustedes, con las personas que no pudieron estar hoy, que ya no pudieron venir por alguna razón. Gracias por estar aquí, por darme su apoyo y amor, ustedes saben que siempre voy a dar lo que está en mí y mucho más, pero por alguna razón mi cuerpo dijo ese día ‘no puedo más’, pero aquí estoy con la mejor actitud, con la mejor cara, y como siempre, venimos a cantar y a pasarla increíble”, expresó Karol G antes de continuar con el concierto.